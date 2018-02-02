Cenk Tosun'a kapıları açtılar! Buyursun gelsin...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Everton'a giden Cenk'e övgüler yağdırdı.

Fikret Orman, "Cenk, ailemizin değerli evlatlarından biri. Onun bizi en iyi şekilde temsil edeceğine eminim. Kariyerinin hangi noktasında olursa olsun, ailesine dönmek isterse kapımız her zaman açıktır" dedi.

En Çok Oynanan Bahis 101 Bursaspor - Beşiktaş 3 MS2 1,40 18622 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 101 Bursaspor - Beşiktaş 3 14,60 %3,54 X3,60 %2,82 21,40 %93,65

1.2 MİLYAR KİŞİYE ULAŞTIK!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' sloganıyla Türkiye'nin sınırlarını aştığını ifade etti. Orman, Beşiktaş'ın artık dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olduğunu vurgulayarak, bu sloganla 1.2 milyar kişiye ulaştıklarını açıkladı. (Fotomaç)

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