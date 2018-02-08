Cenk Tosun'a, Emre Can övgüsü... "Harika işler yapacak!"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriCenk Tosun'a, Emre Can övgüsü... "Harika işler yapacak!"
Futbol Cenk Tosun'a, Emre Can övgüsü... "Harika işler yapacak!"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Fenerbahçe'nin gençleri dikkati çekiyor

Futbol
DHA
08.02.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Cenk Tosun'a, Emre Can övgüsü... "Harika işler yapacak!"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Liverpool'un yıldız futbolcusu Emre Can, "Juventus transferini şu anda bilmiyorum. Liverpool için oynamaya odaklandım" dedi.

Liverpool'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Almanya'da Bungesliga'nın çok güçlü olduğunu ifade eden Emre Can, Premier Lig'in dünyüdaki en büyük lig olduğunu dile getirdi. Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olması ile ilgili konuşan Emre, "Benim için kolay atılan bir adım değildi. Ama birkaç ay sonra iyi adapte oldum ve şuanda Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynamaya başladım. Tabii ki çok gurur duyuyorum ve son birkaç yılda iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. İleriye dönük iyi adımlar attım" dedi.

"TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALMADIM"
Türkiye'de herhengi bir kulüple transfer görüşmesi yapmadığını ifade eden Emre Can, "Süper Ligi takip ediyorum. Türkiye'de yaşayan bir çok aile ferdim ve arkadaşım var. Ayrıca annem ve babam da Türk. O yüzden Süper Ligi takip ediyorum, oldukça ilgi çekici. Ayrıca Galatasaray'dan Koray Günter en iyi tanıdığım kişi" diye konuştu.

"BAYERN MUNIH-BEŞİKTAŞ MÜCADELESİ ENTERESAN BİR MAÇ OLACAK"
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş mücadelesi hakkında konuşan Emre Can şu ifadeleri kullandı: "Kesinlikle Beşiktaş için oldukça zorlu bir oyun olacak. Ama endişelenmelerine gerek yok çünkü Beşiktaş çok güçlü bir takım. Enteresan bir maç olacak."

Cenk Tosuna, Emre Can övgüsü... Harika işler yapacak

"LİVERPOOL İÇİN OYNAMAYA ODAKLANDIM"
Emre Can, Juventus transferi için ise "Şu anda bilmiyorum gerçekten. Şimdilik sadece Liverpool için oynamaya odaklandım" dedi.

"KENDİMİ TÜRKİYE'YE ÇOK YAKIN HİSSEDİYORUM"
Daha önce yaptığı 'Alman olduğum kadar Türküm' açıklaması ile ilgili konuşan Emre Can, "Kendimi Türkiye'ye çok yakın hissediyorum. Bence Türkiye'den çok şey taşıyorum; dış görünüşüm gibi. Dediğim gibi Türkiye'den ailem ve arkadaşlarım var ve onları ziyaret etmeye gidiyorum. Kültür olarak da çok şey taşıyorum" diye konuştu.

"CENK TOSUN'UN HARİKA İŞLER YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Nike'ın lansmanına katılan Emre Can, Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile mesajlaştığını belirterek, "İngiltere'de harika işler yapacağını düşünüyorum. Kendisi Türkiye'de de harikaydı. Burası için de aynısı geçerli olacak" şeklinde konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Fenerbahçe Doğuş Brose Baskets Bamberg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ve Terim neşteri vurdu! İşte yeni G.Saray...

Sivas'ta şok görüntüler! Hasan Şaş...

Unicaja Malaga Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?