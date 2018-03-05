Cenk Tosun'a dünya çapında hoca! Onunla çalışabilir...
Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun'un takımı Everton hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
The Sun gazetesinin paylaştığı habere göre menajer Sam Allardyce'a güvenini kaybeden başkan Farhad Moshiri, Arsenal'dan gönderilmesi beklenen Arsene Wenger'i takımın başına getirmek istiyor.
Haberde Merseyside ekibinin milyarder sahibi Moshiri'nin Allardyce'ın üstünü kesin olarak çizdiği ve sezon sonunda Wenger'e teklif yapacağı yazıldı.
Premier Lig'de son olarak Burnley'e 2-1 yenilen Everton'da Cenk takımının tek golünü atmış, fakat milli oyuncunun ikinci yarıda oyundan çıkması taraftarın büyük tepkisine neden olmuştu. (Fanatik)
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