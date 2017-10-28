Cenk Tosun'a 100 milyon TL!

Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'yı sallayan Cenk Tosun, İngiltere'nin gündeminden düşmüyor. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre Crystal Palace, milli golcü için ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını 20 milyon sterlinlik bir teklifle (100 milyon TL) çalacak.
Frank de Boer'in gidişinin ardından Roy Hodgson'ı takımın başına getiren Londra kulübü, ocak ayında yapacağı takviyelerle kötü gidişe dur demek istiyor.
Deneyimli çalıştırıcı Carabao Kupası'ndaki Bristol City yenilgisinden sonra yaptığı açıklamada, "Dürüst konuşmak gerekir ki transfere ihtiyacımız var." diyerek yöneticilerin transfer için şimdiden hamleler yaptığına işaret etti.
OYUNCULARIM MAL DEĞİL
Cenk Tosun'un bonservisiyle ilgili spekülasyonlara kızan Fikret Orman yıldız oyuncu ile ilgili şu çıkışı yapmıştı: “Benim oyuncularım mal değil. Yazıyorlar 'Şu kadar, bu kadar' diye. Hikayeden nağmeler."