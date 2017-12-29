Cenk Tosun yerine İsmail Köybaşı mı?

Cenk Tosun'un Everton ile anlaştığı haberi tüm dünyada yankı bulurken BeIN Sports'un ABD edisyonundaki bir haber hatası gözlerden kaçmadı. İnternet sitesinde verilen haberde Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın Cenk Tosun ile ilgilendiklerini doğruladığı belirtilirken haberde Tosun yerine İsmail Köybaşı'nın fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.
Haberde Everton'ın Cenk Tosun için 25 milyon sterlin ödeyeceği kaydedildi ve milli futbolcunun bu sezon sergilediği performans ortaya koyuldu.
Allardyce, Cenk Tosun ile birlikte birkaç oyuncuyu daha takip ettiklerini belirterek, "Son maçlarda gol yollarındaki sıkıntımız su yüzüne çıktı. En büyük problemimiz hala bu. Transfer sezonunda santrfor önceliğimiz olacak. Gol yüzdemizi artırmamız gerekiyor" diye konuştu.