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Cenk Tosun ve Negredo'nun moralleri bozuk

Süper Lig'de sadece Karabük maçında forma giyemeyen ve 9 maçta (Avrupa dahil) 686 dakika sahada kalan Cenk Tosun'un, derbide ilk 11'inde alınmadığını öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

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Cenk'in, teknik direktör Güneş'e "Niye kadroda yokum?" sorusunu yönelttiği öğrenildi.

Tosun'un bu sorusuna Güneş'in; "Negredo'ya şans vermek istiyorum. Oynaması lazım, onu hazır hale getirmeliyiz" yanıtını verdiği ifade edildi. Ancak Güneş'in büyük umutlarla sahaya sürdüğü Negredo, bu maçı da boş geçti. Oyundan alınan İspanyol oyuncu, sinirinden kulübedeki koltukları tekmelerken; ikinci yarıda sahaya sürülen Cenk Tosun'un da kimseyle konuşmadan Milli Takım kampına gittiği ve moralinin bozuk olduğu da vurgulandı. (Fotomaç)

Süper LigBeşiktaşCenk TosunNegredo
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