Cenk Tosun ve Negredo'nun moralleri bozuk

Cenk'in, teknik direktör Güneş'e "Niye kadroda yokum?" sorusunu yönelttiği öğrenildi.
Tosun'un bu sorusuna Güneş'in; "Negredo'ya şans vermek istiyorum. Oynaması lazım, onu hazır hale getirmeliyiz" yanıtını verdiği ifade edildi. Ancak Güneş'in büyük umutlarla sahaya sürdüğü Negredo, bu maçı da boş geçti. Oyundan alınan İspanyol oyuncu, sinirinden kulübedeki koltukları tekmelerken; ikinci yarıda sahaya sürülen Cenk Tosun'un da kimseyle konuşmadan Milli Takım kampına gittiği ve moralinin bozuk olduğu da vurgulandı. (Fotomaç)