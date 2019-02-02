Cenk Tosun ve Babel sahada! Premier Lig'den iddaa tüyoları...
Everton forması giyen Cenk Tosun ve Fulham'da oynayan Ryan Babel sahada! Premier Lig'deki son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihlerine göz atalım...
Everton - Wolves
- Bu sezon gözden düşen ve Premier Lig'de sadece 2 golü bulunan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u, geçtiğimiz hafta Huddersfield deplasmanında sürpriz bir şekilde ilk 11'de görmüştük.
- Bernard ve Richarlison kanatlarda yer almıştı. Menajer Marco Silva, kazanan kadroyu bozmazsa, Cenk'i bir kez daha ilk 11'de izleyebiliriz.
- Idrissa Gueye ve Leighton Baines şüpheli, Lucas Digne cezalı, Yerry Mina sakat.
- Son 2 lig maçını kazanan Wolves ise 7. sırada yer alıyor.
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Crystal Palace - Fulham
- Tottenham maçında takımın ayakta kalan isimlerinden biri olan Babel, Brighton deplasmanında Fulham 4-2 kazanırken 2 golün hazırlayıcısı oldu.
- Transferin son günü ekibe katılan Havard Nordtveit ve Lazar Markovic'in durumları maç saati netleşecek.
- Son 6 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Crystal Palace'ta ise takımın en önemli ismi Wilfried Zaha cezalı, orta sahanın sigortası Cheikhou Kouyate de sakat.
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