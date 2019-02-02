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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
02.02.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Cenk Tosun ve Babel sahada! Premier Lig'den iddaa tüyoları...

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Cenk Tosun ve Babel sahada! Premier Lig'den iddaa tüyoları...

Everton forması giyen Cenk Tosun ve Fulham'da oynayan Ryan Babel sahada! Premier Lig'deki son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihlerine göz atalım...

Everton - Wolves

- Bu sezon gözden düşen ve Premier Lig'de sadece 2 golü bulunan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u, geçtiğimiz hafta Huddersfield deplasmanında sürpriz bir şekilde ilk 11'de görmüştük.

- Bernard ve Richarlison kanatlarda yer almıştı. Menajer Marco Silva, kazanan kadroyu bozmazsa, Cenk'i bir kez daha ilk 11'de izleyebiliriz.

- Idrissa Gueye ve Leighton Baines şüpheli, Lucas Digne cezalı, Yerry Mina sakat.

- Son 2 lig maçını kazanan Wolves ise 7. sırada yer alıyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 120Everton - Wolves
    3
    MS1
    2,10
    10325kez oynandı
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Crystal Palace - Fulham

- Tottenham maçında takımın ayakta kalan isimlerinden biri olan Babel, Brighton deplasmanında Fulham 4-2 kazanırken 2 golün hazırlayıcısı oldu.

- Transferin son günü ekibe katılan Havard Nordtveit ve Lazar Markovic'in durumları maç saati netleşecek.

- Son 6 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Crystal Palace'ta ise takımın en önemli ismi Wilfried Zaha cezalı, orta sahanın sigortası Cheikhou Kouyate de sakat.

En Çok Oynanan Bahis
  • 119Crystal Palace - Fulham
    3
    2,5Üst
    1,75
    9467kez oynandı
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İddaa Tahminleri - 2 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 2 Şubat Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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