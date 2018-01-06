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Cenk Tosun: Umarım genç arkadaşlara ilham olur

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Hürriyet Haber
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 Atatürk Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Everton'a transfer olduğum için çok heyecanlıyım. Diğer yandan da Beşiktaş'tan ayrıldığım için üzgünüm. Ama Premier Lig'de oynamak benim çocukluk hayalimdi. Everton da büyük bir kulüp. İngiltere'de ülkemin bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğim. Everton, tarihi ve taraftarları çok iyi bir takım. Beşiktaş'a yakın bir kulüp. Herkes beni çok sıcak karşıladı. Ben de onlara karşı yeteneklerimi sergilemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"AVRUPA'YA BU RAKAMLARLA GİTMEK HİÇ KOLAY DEĞİL"

Cenk Tosun, transfer ücreti ile ilgili olarak, "Türkiye'den Avrupa'ya bu rakamlarla gitmek hiç kolay değil. Bu rakamlar beni de çok gururlandırdı. Umarım bu transfer, genç arkadaşlara da ilham olur. Tottneham'a karşı ben daha önce oynamıştım. Beşiktaş ile oynamıştık. 1-0 yenmiştik, golü de ben atmıştım hatta. Tabii çok uzun zaman önceydi bu. Bir aksilik sakatlık olmazsa ilk maçımı Wembley'de oynayacağım" diye konuştu.

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