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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.04.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Cenk Tosun: Tüylerim diken diken oldu

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Cenk Tosun: Tüylerim diken diken oldu

Everton'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, kulübün resmi internet sitesine konuştu. Everton'daki durumunu değerlendiren Cenk Tosun, 'Brighton maçındaki iki golümü unutmayacağım' dedi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Cenk Tosun, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılarak İngiliz ekibinin yolunu tutan golcü futbolcu, “Sadece iyi bir futbolcu olmanın yeterli olduğunu sanmıyorum. İyi bir insan olmayı hedefliyorum. Beşiktaş’taki arkadaşlarımı özleyeceğim ancak İngiltere’de yapmama gereken şeyler var” dedi.

Everton’daki performansını değerlendiren Cenk, “Tottenham maçında çok fazla antrenman yapamadan çıktım ve performansımı etkiledi. Lig arasında tatil yapamadım. Ama sonrasında 2-3 hafta içerisinde toparladım” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ SEÇMEK ZOR OLMADI”

Türk Milli Takımı’nı seçmesi hakkında konuşan Tosun, “Vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında hep kendimi hareketlenmeye hazırlarım. Yani, iki milli takım arasında seçim yapmak benim için inanılmaz derecede kolaydı” şeklinde konuştu.

“KİMSE KİBİRLİ DEĞİL”

Everton’daki takım ortamının çok iyi olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, “Everton’da harika bir kadro var. Takımdaki herkesle iyi geçinirim ve gerçekten onlardan biri gibi hissediyorum. Deneyimli ve ünlü oyuncular olsa da kimse kibirli değil” yorumunda bulundu.

“TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU”

Öte yandan iki gol attığı Brighton maçıyla ilgili konuşan Cenk Tosun, “Fiziksel gücünüzü arttırıp form yakalarsınız. Attığım gollerle gelen puanlarla gurur duydum. Goodison Park’ta attığım iki golü unutmayacağım. Taraftarların çıldırdığını gördüm ve tüylerim diken diken oldu” derken kendisi için yapılan beste için “Beni gerçekten heyecanlandırıyor” dedi.

NEDEN 23 NUMARAYI SEÇMEDİ?

Beşiktaş’ta giydiği 23 numara yerine 14 numarayı seçmesine değinen Cenk Tosun, “Seamus Coleman 8 yıldır bu numarayı giyiyor ve bu yüzden aklımdan çıkarmıştım. Coleman’ı gerçekten çok seviyorum ve bunu sormam hoş olmazdı. Thierry Henry gibi büyük yıldızlar 14 numarayla oynadı ve ben de bunu seçmeye karar verdim” dedi.

“TAKIMIN DELİKANLILARINDAN OLDU”

Takım kaptanı Phil Jagielka ise Cenk Tosun için yaptığı değerlendirmede, “Hiçbir şakadan kaçmadı ve doğruca içine daldı. Türkiye’den büyük bir karakter olarak geldi ve takımın delikanlılarından biri.

- SKOR -

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