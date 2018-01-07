Cenk Tosun Türkiye'ye geldi... İlk sözler

Eşyalarını toplamak için İstanbul'a gelen Cenk Tosun, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Everton'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Everton formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını anlatan yıldız futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum. Premier Lig'de oynamak çocukluk hayalimdi. Everton gibi büyük bir takıma transfer olmak çok büyük bir başarı. İnşallah orada ülkemizi ve burada yaşayan 80 milyon kişiyi gururlandırırım. Ülkemizi orada güzel şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Başkanımız Fikret Orman başta olmak üzere transferde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Everton taraftarının önünde oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.



Cenk Tosun, Everton'ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Geçmişi ve taraftarı olan bir kulüp. Beşiktaş'a yakın bir kulüp. Tesisleri gezdim. Herkes çok sıcak karşıladı. Ben de onlara yeteneklerimi göstermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye'den rekor bonservis bedeliyle Avrupa'ya transfer olduğunu aktaran Cenk Tosun, "Beni çok gururlandırıyor. Bu rakamlara Türkiye'den Avrupa'ya gitmek gerçekten kolay bir iş değil. Türk futbolcuları Avrupa'da daha çok görmek istiyorum. İnşallah bu, genç kardeşlerimize bir ilham olur. Avrupa'da bizi temsil etmek için daha çok çalışırlar." şeklinde görüş belirtti.

İLK MAÇA NE ZAMAN ÇIKACAK?



Premier Lig'deki ilk maçına Tottenham karşısında çıkması beklenen milli futbolcu, "Ben Tottenham'a karşı zaten oynamıştım. İstanbul'daki maçta onları 1-0 yendik, hatta golü de ben atmıştım. Tabii yıllar geçti üstünden. İdmanlar güzel geçer ve kazasız belasız haftayı atlatırsak inşallah Wembley Stadı'nda ilk maçıma çıkacağım." değerlendirmesinde bulundu.



Cenk Tosun, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce ile görüştüğünü belirterek, "Beni çok istiyordu. Bu transfer için çok uğraştı." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ERDOĞAN'DAN CENK TOSUN'A TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transfer olan futbolcu Cenk Tosun’u telefonla aradı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

85 MİLYON EURO'LUK LUKAKU'NUN BOŞLUĞUNU DOLDURDU

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Beşiktaşlı Cenk Tosun'u transfer etmesi, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Premier Lig'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bazı seçkin Türk yeteneklerin izinden gideceksin" ifadesiyle yayınlanan videoda, İngiltere'de bir dönem forma giyen Türk oyuncular Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım Richards ve Tuncay Şanlı'nın en iyi gollerine yer verilirken, milli futbolcuya "Hoş geldin" denildi. Ligin resmi internet sitesinde yayımlanan haberde ise, Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce'ın oyuncu izleme ekibinin transfer listesinde Cenk Tosun'un ilk sırada yer aldığı vurgulanarak, "Allardyce, transferin gerçekleşmesi nedeniyle büyük heyecan yaşadı. Ara transfer döneminde, Avrupa'nın en iyi golcülerinden birisini kadrosuna kattı." yorumunda bulunuldu.







- "Lukaku'nun boşluğunu doldurdu"



Daily Mail gazetesi, Cenk Tosun'u geçen sezon Everton'da forma giyen Manchester United'ın Belçikalı golcüsüne benzeterek, "Everton, Romelu Lukaku'nun boşluğunu Cenk Tosun'u kadrosuna katarak doldurdu" başlığını kullandı.

Everton ile Tottenham arasında 13 Ocak'ta oynanacak lig maçıyla milli golcünün sahaya çıkabileceği kaydedilen haberde, Cenk Tosun'un Everton'ın en önemli silahı haline gelebileceği vurgulandı. Sun gazetesi, "Everton, Cenk Tosun ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı" başlığıyla yayımladığı haberde, milli oyuncunun Beşiktaş'ın başarısında kilit rol oynayan isimler arasında yer aldığını belirtti.

Haberde, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda Cenk Tosun'un rolüne değinilerek, "Türk devi Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaştığında, 26 yaşındaki golcü 20 gole imza atmıştı." ifadeleri kullanıldı.



- "En iyi fiyata aldık"



İngiliz yayın kurumu BBC Sport ise pazarlıklar nedeniyle geciken transferin, Everton ile Liverpool arasında dün oynanan İngiltere Federasyon Kupası karşılaşmasının devre arasında sonlandığını okuyucularına duyurdu. Bu transfer için Everton'ın kasasından 27 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığı iddia edilen haberde, Allardyce'ın, "Avrupa transfer piyasasında, Cenk Tosun seviyesinde bir oyuncuyu alabileceğimiz en iyi fiyata aldık." ifadeleri manşete çıkarıldı. Haberde, milli futbolcunun performansını son yıllarda yükselttiği belirtilerek, "Cenk Tosun, attığı gollerle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmasına önemli katkıda bulundu." değerlendirmesi yapıldı.