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Cenk Tosun transferini açıkladı!

Beşiktaş'ın bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında önemli pay sahibi olan Cenk Tosun için flaş bir açıklama geldi.

Görkem ÇOKSEZEN
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Adı bir çok Avrupa kulübüyle anılan ve Beşiktaş'tan ara transferde ayrılacağı konuşulan Cenk Tosun konusuna önemli bir gelişme yaşandı

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardian'ın ünlü spor muhabiri Ed Aarons, Everton'un 25 milyon sterline (127 milyon lira) Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. Cenk Tosun'un Ada'ya transferinde böylece önemli bir adım atılmış oldu.

Transferde bir numaralı gündem konusu olan Cenk Tosun konusunda bugünden itibaren önemli gelişmelerin yaşanması ve yılbaşının ilk günlerinde de tecrübeli oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi açıklama yapması bekleniyor.

 

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