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Cenk Tosun resmen Everton'da! İmza saati belli oldu...

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, saat 20'de Everton ile sözleşme imzalayacak.

Hürriyet Haber
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Adı bir süredir Everton ile anılan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un transferi resmen gerçekleşti.

Transferi merakla beklenen Cenk Tosun, Everton için sağlık kontrolünden geçiyor.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un transferi tamamlandı. Golcü oyuncu şu an Everton için sağlık kontrollerinden geçiyor. Ancak Cenk, resmi işlemleri yetişmediği için Liverpool'la bu akşam oynanacak kupa maçında kadroda yer alamayacak.

26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.

 

 

Cenk Tosun'u Everton'a uçuran rakamlar

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