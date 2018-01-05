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Cenk Tosun resmen Everton'da

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Cenk Liverpool'da sağlık kontrolünden geçti.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti. Kulüp, Cenk'in videosunu sosyal medyadan paylaşarak transferi duyurdu.


Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)

İşte Cenk Tosun'un ilk sözleri

Kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Everton oyuncusu olduğum için müthiş hissediyorum. Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Everton formasıyla maça çıkmak için heyecanlanıyorum. Everton büyük bir tarihe sahip bir kulüp ve taraftarlarının ne istediğini biliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu onlara ispatlayacağım. Biliyorum Everton formasıyla Premier Lig'de iyi işler yapacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş da KAP'a bildirdi

Siyah Beyazlı Kulüp Everton'ın açıklaması sonrası KAP'a görüşmelere başlandığını duyurdu.

İşte o açıklama:

Cenk Tosun resmen Evertonda

EvertonTransfer haberleriFutbolPremier League

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