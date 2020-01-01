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Futbol
Haber Giriş: 01.01.2020 - 22:59,Son Güncelleme:/

Cenk Tosun oynamadı, Everton Manchester City'e mağlup oldu

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Cenk Tosun oynamadı, Everton Manchester City'e mağlup oldu

İngiltere Premier Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında Cenk Tosun'un takımı Everton'u 2-1 mağlup etti.

Etihad Stadı'nda oynanan maçta Manchester City 51 ve 58. dakikalarda Gabriel Jesus'un golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Everton 71. dakikada Richarlison ile bir gol bulsa da sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı.

Everton'da yedekler arasında yer alan milli futbolcumuz Cenk Tosun forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44'e yükseltirken, Everton 25 puanda kaldı.

Manchester City'nin 2019 yılında attığı en iyi golleri izliyoruz...

 

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