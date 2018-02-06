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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerCenk Tosun neden yedek kalıyor? Hocasının kendisine söylediklerini ilk kez anlattı...
Spor Arena Cenk Tosun neden yedek kalıyor? Hocasının kendisine söylediklerini ilk kez anlattı...
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Spor Arena
06.02.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Cenk Tosun neden yedek kalıyor? Hocasının kendisine söylediklerini ilk kez anlattı...

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Beşiktaş'tan 22 milyon Euro garanti ücretle Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olarak rekor kıran Cenk Tosun açıklamalar yaptı.

Cenk Tosun, İngiltere'deki günlerini ve yeni takımını anlattı. Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre yıldız futbolcu, uyum sürecini atlattıktan sonra her şeyin daha iyi olacağını söyledi...

Eşi Ece Tosun ile birlikte yeni yuvalarına alışmaya başladıklarını belirten Cenk, "Yeni bir ülkeye, yeni bir ortama, yeni arkadaşlara, hatta yeni bir eve alışmak kolay değil. Her ne kadar Avrupa'da doğmuş olsam da bu durum farklı. Yıllardır oynadığım ligden, dünyanın en zor ligine gittim. Şu an için bocalamam çok normal. Zaten bunu hocam da söyledi. Kendisi benimle sürekli görüşüyor. Hiçbir sorunum yok. Bana uyum sorunumu atlattığımda yerimin ilk 11 olduğunu söyledi. Bana moral veriyor. Problem yok" dedi.

Tottenham ile West Bromwich maçlarına ilk 11'de başlayan, Leicester karşılaşmasında hiç oynamayan ve son Arsenal yenilgisinde 13 dakika şans bulan yıldız oyuncu, şu an için asla geri dönmek gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.

Cenk Tosun neden yedek kalıyor Hocasının kendisine söylediklerini ilk kez anlattı...

Başkan Fikret Orman'ın, "Cenk'e kapımız açık, ne zaman isterse geri dönebilir" şeklindeki açıklamasını hatırlatılan tecrübeli golcü, "Sağ olsun, başkanımız sürekli bana destek verdi, hala da öyle. Geçenlerde böyle bir açıklama yapmış ama zaten bana da giderken öyle söyledi. Ben Beşiktaşlıyım, orası benim yuvam. Ama şunu söylemekte yarar var: Savaşmadan, başarmadan hiçbir yere dönmem. Cenk Tosun'un nasıl bir futbolcu olduğunu, kim olduğunu İngiltere'de göstereceğim. Bu idealim var. İşimi yarım bırakmam. Buradaki misyonumu tamamladıktan sonra tabii ki şartlar olursa kulübüme geri dönerim ama bunun için çok erken" diye konuştu.

Beşiktaş'ın maçlarını mümkün olduğunca takip ettiğini söyleyen Cenk, Bursa'da kaybedilen 2 puan için de konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon geçen yıllara oranla deplasmanlarda çok puan kaybettik. Bursaspor maçı kazanılsa büyük avantaj olurdu. Ama rakipler de puan kaybettiği için şu an giden bir şey yok. Ama bundan sonra puan kaybı olmamalı. Futbolda zaman zaman böyle inişler olabilir ama Beşiktaş çok kaliteli bir kadroya sahip. Hücum yönünden Türkiye'nin en iyi kadrosu oturmuş olması da cabası. Tabii ben de Everton'da Beşiktaş'taki gibi o yakaladığım uyumu yakalamam lazım. Şu an takımı yeni yeni tanıyorum. İstanbul da benim nereye koşacağımı, ne yapacağımı biliyorlardı. Burada da zamanla bu olacak inşallah." (Habertürk)

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