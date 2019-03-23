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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.03.2019 - 01:54, Son Güncelleme:

Cenk Tosun: Moldova’yı da yenersek güzel bir başlangıç olacak

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Cenk Tosun: Moldova’yı da yenersek güzel bir başlangıç olacak

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan milli golcü Cenk Tosun, "Moldova’yı da galibiyetle kapatırsak 2 maçta 6 puan gerçekten güzel bir başlangıç olacak, çünkü haziranda çok zor maçlarımız var" dedi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Cenk Tosun, "Şu maçlar gerçekten şampiyonalara götürüyor. Biz önceki eleme maçlarında şu maçlardan dolayı gidemedik. O yüzden güzel bir başlangıç yapmak istiyorduk. Belki en iyi oynadığımız maç değildi ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. 2 gol bulduk. Rakibe de pozisyon vermedik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Moldova’yı da galibiyetle kapatırsak 2 maçta 6 puan gerçekten güzel bir başlangıç olacak çünkü haziranda çok zor maçlarımız var" diye konuştu.

"Şenol hocayı özlemiş misin" sorusuna ise Tosun, "Şenol hocayla zaten severek çalışıyorum. Onu çok özlemişim" diye cevap verdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"
Burak Yılmaz hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "İlk golde Burak ağabey bana verdi, ben ona geri verdim o da iyi bitirdi. Zaten iyi anlaştığım bir ağabeyim. İkimizin de forvet olması hocayı biraz zor duruma sokuyor ama Beşiktaş’ta da hoca beni zaten açıkta oynatıyordu. Orda da oynayabildiğimi biliyor zaten. Top ona geldiğinde ben de ikinci forvet gibi onun yanına geçiyorum hemen. Bugün iyi oldu, 2 gollü galibiyet aldık, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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