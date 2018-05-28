Cenk Tosun millileri zafere taşıdı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında İran ile karşı karşıya geldi. 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlılarımız maçı 2-1 kazandı. Takımımızın gollerini 6. ve 51. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Ömer Bayram 90+2'de gole giden topa elle müdahale etti ve kırmızı kart gördü. İran'ın tek golü bu penaltıdan geldi. Genç ağırlıklı bir kadro ile İran karşısına çıkan teknik direktör Mircea Lucescu, kenardan öğrencilerine sürekli direktifler verdi. Çağlar Söyüncü'nün defanstaki başarılı performansı dikkat çekerken, Cenk Tosun 2 golüyle maçın kahramanı oldu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında İran'ı 2-1 mağlup etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı ve 50'nci dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 90+2'nci dakikada penaltıdan Dejagah ile geldi.
STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Valentin Kovalenko, Ruslan Serazitdinov, Alisher Usmanov
TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali (Dk. 86 Ömer), Mehmet (Dk. 78 Umut), Okay, Emre (Dk. 58 Oğuzhan), Cengiz (Dk. 46 Serdar), Yusuf (Dk. 65 Deniz), Cenk (Dk. 78 Tarkan)
İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi, Shojaei (Dk. 67 Ebrahimi), Ansarifard (Dk. 71 Dejagah), Hajsafi (Dk. 59 Amiri), Azmoun (Dk. 80 Ghoochannejhad), Jahanbakhsh (Dk. 75 Torabi), Taremi (Dk. 58 Ghoddos)
GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 50 Cenk (Türkiye) - Dk. 90+2 (P) Dejagah (İran)
SARI KARTLAR: Emre (Türkiye) - Cheshmi (İran)
KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Ömer (Türkiye)
MAÇTAN NOTLAR
A Milli Futbol Takımı'nın İran ile oynadığı hazırlık maçında kaleci Serkan Kırıntılı, ilk kez milli formayı giydi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran karşısında takımını Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sahaya sürdü.
- İranlı taraftarlardan yoğun ilgi
Türkiye ile İran arasında 44 yıl sonra oynanan karşılaşmaya İranlı futbolseverler büyük ilgi gösterdi.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede tribünlere gelen taraftarların büyük bölümünü İranlı futbolseverler oluşturdu.
- Cengiz Ünder 366 gün sonra Başakşehir'de
Geçen sezon başında Medipol Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, 366 gün sonra Başakşehir'de bir resmi maça çıktı.
Medipol Başakşehir ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki son resmi maçına 27 Mayıs 2017'de Adanaspor karşısında çıkan Cengiz, 1 yıl sonra eski evine döndü.
- Milli takım 2,5 yıl sonra İstanbul'da
A Milli Futbol Takımı, İran karşılaşması ile yaklaşık 2,5 yıl sonra İstanbul'da bir maça çıktı.
İstanbul'daki son karşılaşmasını 17 Kasım 2015'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, Türkiye'deki son 11 maçının 7'sini Antalya, 3'ünü Eskişehir, birini de Konya'da yapmıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Okay, Cenk'i savunmanın arkasında topla buluşturdu. Cenk, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak Beiranvand gole izin vermedi.
6'ncı dakikada Mehmet'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cenk, Cheshmi'den sıyrıldıktan sonra yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
34'üncü dakikada Cengiz ceza alanı gerisinden sert vurdu, Beiranvand soluna giden topu kornere çeldi.
İlk yarı A Milli Futbol Takımı'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
50'nci dakikada Yusuf'un pasına hareketlenen Cenk, ceza alanı içine girmeden yerden vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 2-0.
90+1'inci dakikada topu kale çizgisi üzerinden eliyle çıkaran Ömer Bayram penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+2'nci dakikada topun başında gelen Dejagah meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
A Milli Takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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