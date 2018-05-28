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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.05.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Cenk Tosun millileri zafere taşıdı

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Cenk Tosun millileri zafere taşıdı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında İran ile karşı karşıya geldi. 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlılarımız maçı 2-1 kazandı. Takımımızın gollerini 6. ve 51. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Ömer Bayram 90+2'de gole giden topa elle müdahale etti ve kırmızı kart gördü. İran'ın tek golü bu penaltıdan geldi. Genç ağırlıklı bir kadro ile İran karşısına çıkan teknik direktör Mircea Lucescu, kenardan öğrencilerine sürekli direktifler verdi. Çağlar Söyüncü'nün defanstaki başarılı performansı dikkat çekerken, Cenk Tosun 2 golüyle maçın kahramanı oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında İran'ı 2-1 mağlup etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı ve 50'nci dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 90+2'nci dakikada penaltıdan Dejagah ile geldi.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Valentin Kovalenko, Ruslan Serazitdinov, Alisher Usmanov

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali (Dk. 86 Ömer), Mehmet (Dk. 78 Umut), Okay, Emre (Dk. 58 Oğuzhan), Cengiz (Dk. 46 Serdar), Yusuf (Dk. 65 Deniz), Cenk (Dk. 78 Tarkan)

İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi, Shojaei (Dk. 67 Ebrahimi), Ansarifard (Dk. 71 Dejagah), Hajsafi (Dk. 59 Amiri), Azmoun (Dk. 80 Ghoochannejhad), Jahanbakhsh (Dk. 75 Torabi), Taremi (Dk. 58 Ghoddos)

GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 50 Cenk (Türkiye) - Dk. 90+2 (P) Dejagah (İran)

SARI KARTLAR: Emre (Türkiye) - Cheshmi (İran)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Ömer (Türkiye)

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İranlı taraftarlardan çılgın destek
İranlı taraftarlardan çılgın destek

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı'nın İran ile oynadığı hazırlık maçında kaleci Serkan Kırıntılı, ilk kez milli formayı giydi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran karşısında takımını Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sahaya sürdü.

- İranlı taraftarlardan yoğun ilgi

Türkiye ile İran arasında 44 yıl sonra oynanan karşılaşmaya İranlı futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede tribünlere gelen taraftarların büyük bölümünü İranlı futbolseverler oluşturdu.

- Cengiz Ünder 366 gün sonra Başakşehir'de

Geçen sezon başında Medipol Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, 366 gün sonra Başakşehir'de bir resmi maça çıktı.

Medipol Başakşehir ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki son resmi maçına 27 Mayıs 2017'de Adanaspor karşısında çıkan Cengiz, 1 yıl sonra eski evine döndü.

- Milli takım 2,5 yıl sonra İstanbul'da

A Milli Futbol Takımı, İran karşılaşması ile yaklaşık 2,5 yıl sonra İstanbul'da bir maça çıktı.

İstanbul'daki son karşılaşmasını 17 Kasım 2015'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, Türkiye'deki son 11 maçının 7'sini Antalya, 3'ünü Eskişehir, birini de Konya'da yapmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Okay, Cenk'i savunmanın arkasında topla buluşturdu. Cenk, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak Beiranvand gole izin vermedi.

6'ncı dakikada Mehmet'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cenk, Cheshmi'den sıyrıldıktan sonra yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

34'üncü dakikada Cengiz ceza alanı gerisinden sert vurdu, Beiranvand soluna giden topu kornere çeldi.

İlk yarı A Milli Futbol Takımı'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

50'nci dakikada Yusuf'un pasına hareketlenen Cenk, ceza alanı içine girmeden yerden vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 2-0.

90+1'inci dakikada topu kale çizgisi üzerinden eliyle çıkaran Ömer Bayram penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2'nci dakikada topun başında gelen Dejagah meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

A Milli Takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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