Cenk Tosun iÃ§in sÃ¼rpriz talip! Katar...

Cenk Tosun için sürpriz talip! Katar...
Everton'da forma giyen Cenk Tosun'a Katar ekibi Al Gharafa'nÄ±n talip olduÄŸu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde teklif yapÄ±lacaÄŸÄ± iddia edildi.Â
Milli futbolcu Cenk Tosun iÃ§in Ä°ngiltere'den Ã¶nemli bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. SkySports'un haberine gÃ¶re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde milli futbolcu iÃ§in Everton'a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir teklif yapacak olan Katar kulÃ¼bÃ¼ Al Gharafa, Cenk Tosun'a da 3 yÄ±llÄ±k bir sÃ¶zleÅŸme Ã¶nerecek. 5'inci haftasÄ± geride kalan Premier Lig'de bu sezon sÃ¼re alamayan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Everton'Ä±n son olarak ligde oynadÄ±ÄŸÄ± Bournemouth maÃ§Ä±nda da kadroya girememiÅŸti. Everton'Ä±n Juventus'tan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Moise Kean transferinden sonra Cenk Tosun'un takÄ±mda sÃ¼re bulma ÅŸansÄ± iyice azaldÄ±. Cenk Tosun bu sezon sadece kupa mÃ¼cadelesinde 16 dakika forma giymiÅŸ ve 1 asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Katar'da transfer dÃ¶nemi 30 EylÃ¼l'de sona erecek.
Katar ekibi Al Gharafa'yÄ± 2017-2018 sezonunda teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Wesley Sneijder'i de transfer etmiÅŸti.
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