« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Cenk Tosun için İstanbul'a geldiler

Cenk Tosun için İstanbul'a geldiler

Ada basınına göre Cenk Tosun'u kaptırmak istemeyen Everton yönetimi, bir transfer heyetini İstanbul'a gönderdi.

Görkem ÇOKSEZEN
SON GÜNCELLEME

Cenk Tosun'u başka kulüplere kaptırmak istemeyen İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton, İstanbul'a temsilci heyeti gönderdi. Daily Mirror'un haberine göre Liverpool temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncunun transferini tamamlamak için, futbol direktörü Steve Walsh önderliğindeki bir heyeti İstanbul'a gönderdi.

Cenk Tosun ile Everton'ın yanı sıra Roma, Valencia ve Red Bull Leipzig kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi. Everton'ın 25 milyon sterline transferi sonlandırarak resmi işlemleri tamamlamak istediği kaydedildi.

Medipol Başakşehir'den Everton'a teşekkür
Medipol Başakşehir'den Everton'a teşekkür
Medipol Başakşehir'den Everton'a teşekkür

CENK'İ KAPTIRMAKTAN KORKUYORLAR

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'u istediklerini vurgulayarak, "İşin açıkçası santrforda bir arayışımız var. Anlaşma olur mu olmaz mı göreceğiz. Transferde diğer kulüplerin araya girme olasılğından endişe ediyoruz. "Son maçlarda gol yollarındaki sıkıntımız su yüzüne çıktı. En büyük problemimiz hala bu. Transfer sezonunda santrfor önceliğimiz olacak. Gol yüzdemizi artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Cenk Tosun yerine İsmail Köybaşı mı?
Cenk Tosun yerine İsmail Köybaşı mı?
BeIN Sports'un ABD'de yayın yapan internet sitesinin Cenk Tosun haberinde İsmail Köybaşı'nın fotoğrafını kullanması olay yarattı.
Cenk Tosun sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'tan Everton'a transferi söz konusu olan Cenk Tosun'un Şenol Güneş ile olan bu karesi önceki geceden itibaren sosyal medyaya damga vurdu. Herkes Cenk Tosun'un ayrılacağını düşünerek hakkında bu yorumları yaptı
transfer haberleriPremier League

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ