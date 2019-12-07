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Futbol
07.12.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Cenk Tosun için fiyat soran tek takım Crystal Palace oldu!

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Cenk Tosun için fiyat soran tek takım Crystal Palace oldu!

Everton'da geleceği merak konusu olan Cenk Tosun için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Everton formasıyla istediği dakikaları alamayan ve bu sezon sadece 1 golü bulunan Cenk Tosun'un Ocak ayında nasıl bir karar vereceği merak konusu.

İngiliz basınının haberine göre Milli futbolcu için fiyat soran ve resmi bir şekilde ilgilenen tek takım var: Crystal Palace...

BEŞİKTAŞ ZOR...

Beşiktaş ile de ismi geçen Cenk Tosun'un Türkiye'ye kiralanmasının zor gözüktüğü ve Türk forvetin yüksek ihtimal Avrupa'da kalacağı belirtildi.

Öte yandan Marco Silva'nın takımdan ayrılmasıyla Cenk Tosun'un Everton'da kalmaya karar verebileceği de vurgulanıyor.

Cenk Tosun için fiyat soran tek takım Crystal Palace oldu

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