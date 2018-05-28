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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.05.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Cenk Tosun: Hedeflerim var

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Cenk Tosun: Hedeflerim var

Milli Takım'ın İran'ı 2-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atarak yıldızlaşan Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha farklı bir skorla kazanabileceklerini söyleyen Tosun, ''İyi bir maç oldu bizim için. Galip gelmemiz ayrıca mutluluk verici. Dünya Kupası'na giden bir takıma karşı oynadık. Kendi elemelerinde mağlup olmayan bir takıma karşı oynadık. Bazı maçlarda gol yemeyen bir takımdı. Daha yüksek bir skor olabilirdi. İlk yarıda yüzde yüz pozisyonlar kaçırdık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Genç bir kadromuz var. Son iki maçı da sakatlık olmadan atlatırsak Uluslar Ligi'ne iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

Kendi hedeflerinden de bahseden yıldız golcü, ''Benim de hedeflerim var. Allah'a şükür bu sezon benim için güzel geçti. Gelecek sezon Everton'ı yukarıya taşımak istiyorum. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Türkiye'yi de Avrupa Şampiyonası'na taşımak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Çalışana Allah veriyor.'' şeklinde konuştu.

SERKAN KIRINTILI: "UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

İlk kez milli forma ile maça çıkmanın kendisi için heyecan ve gurur verici bir olay olduğunu söyleyen Serkan Kırıntılı, "Uzun zamandır beklediğim bir andı, bugün nasip oldu. Volkan'ın sakatlığında hoca bana şans verdi, ben de değerlendirmeye çalıştım. Değerlendirebildiysem ne mutlu bana. Tabii bizim takımımız yeni bir oluşum içerisinde, İran takımı uzun zamandır beraber, uzun süredir beraber çalıştıkları bir hocaları var. Buradan Dünya Kupası'na katılacaklar. Gruplarında mağlup olmamışlar ve çok zor gol yiyen bir takım. Bugün galip geldik. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Böyle bir oluşum içerisinde kadroda yer bulabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

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