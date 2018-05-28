Cenk Tosun: Hedeflerim var

Daha farklı bir skorla kazanabileceklerini söyleyen Tosun, ''İyi bir maç oldu bizim için. Galip gelmemiz ayrıca mutluluk verici. Dünya Kupası'na giden bir takıma karşı oynadık. Kendi elemelerinde mağlup olmayan bir takıma karşı oynadık. Bazı maçlarda gol yemeyen bir takımdı. Daha yüksek bir skor olabilirdi. İlk yarıda yüzde yüz pozisyonlar kaçırdık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Genç bir kadromuz var. Son iki maçı da sakatlık olmadan atlatırsak Uluslar Ligi'ne iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

Kendi hedeflerinden de bahseden yıldız golcü, ''Benim de hedeflerim var. Allah'a şükür bu sezon benim için güzel geçti. Gelecek sezon Everton'ı yukarıya taşımak istiyorum. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Türkiye'yi de Avrupa Şampiyonası'na taşımak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Çalışana Allah veriyor.'' şeklinde konuştu.

SERKAN KIRINTILI: "UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

İlk kez milli forma ile maça çıkmanın kendisi için heyecan ve gurur verici bir olay olduğunu söyleyen Serkan Kırıntılı, "Uzun zamandır beklediğim bir andı, bugün nasip oldu. Volkan'ın sakatlığında hoca bana şans verdi, ben de değerlendirmeye çalıştım. Değerlendirebildiysem ne mutlu bana. Tabii bizim takımımız yeni bir oluşum içerisinde, İran takımı uzun zamandır beraber, uzun süredir beraber çalıştıkları bir hocaları var. Buradan Dünya Kupası'na katılacaklar. Gruplarında mağlup olmamışlar ve çok zor gol yiyen bir takım. Bugün galip geldik. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Böyle bir oluşum içerisinde kadroda yer bulabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.