Cenk Tosun: Gol yemeyecek takım değildi

Cenk, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "Erken golü bulduk. Her şey istediğimiz gibi başladı. Golden sonra ister istemez oyundan düştük. Geriye çekildik. Duran toptan şansız gol yedik. İkinci yarı haddimizi bilerek oynadık. Sonlara doğru organize atakla golü bulduk. Üç puanla ve üç golle başlamak bizi mutlu etti. Gruptan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Porto karşısında attığı golü değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Güzel gol attım, ayağıma iyi oturdu. Takıma faydalı olduğum için mutluyum. Sezona iyi başladım. Ben de tecrübe kazanıyorum. Her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun, sezonun ilk beş maçında gol yemeyen Porto'ya Beşiktaş'ın 3 gol attığının hatırlatılması üzerine, "Maçlarını analiz ettik. Gol yemeyecek takım değildi. Sadece iyi defans yapmalarına denk gelmiş. Gol yemeleri konusunda, bizimle oynamamışlardı. Bu maçta da gol bulduk." değerlendirmesinde bulundu.