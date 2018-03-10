Cenk Tosun fırtınası! Yine attı
İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun ikinci kez fileleri sarstı...
İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, evinde Brighton'u konuk etti. Mücadeleyi Everton 2-0 kazandı. Cenk Tosun karşılaşmanın 78. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Cenk Tosun böylelikler İngiltere Premier Lig'deki ikinci golünü atmış oldu. Everton 60. dakikada Gaetan Bong'un kendi kalesine gönderdiği golle 1-0 öne geçmişti.
Liverpool temsilcisi bu skorla 37 puana yükselirken, Brighton 34 puanda kaldı. Everton ligde bir sonraki hafta Stoke City deplasmanına gidecek. Brighton ise Leciester City'yi konuk edecek.
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