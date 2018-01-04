Son dakika: Cenk Tosun Everton'da

Cenk Tosun, Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. 27 milyon Euro'ya gerçekleşen transferin 25 milyon Euro'su nakit olarak ödenecek.

Teknik direktör Allardyce'ın Cenk Tosun'u Liverpool'la oynanacak kupa maçı kadrosuna alması bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN CENK AÇIKLAMASI

Kulüplerin sıkıntıları var. Her kulübün var yani bunu biliyoruz. Oyuncu alamayacağımıza göre oyuncu gitmesi gerekiyor. Ancak oyuncumun gitmesini istemem bu ekonomik bir durum. Cenk'e hayırlı olsun diyoruz eğer gerçekleşmişse...

'CENK'İN EKSİK YANI...'

Hem üzüldüm hem sevindim. Takıma çok katkı yapan iyi bir Beşiktaşlıydı. Seviniyorum, her geçen gün kendini geliştirmek için çalışan bir oyuncuydu. İlk senesinde ne zaman sahaya gireceğim diye merak ederdi. Hatta bir maçta 10 kişi kalmıştık onu oyuna alamadık diye morali bozulmuştu. Kenarda kaldığı zaman morali bozulmazsa çok daha ileriye gider.

Şenol Güneş ayrıca; 'Cenk gittiği için yerine 2-3 isim bakılıyor. Bu kadarını söyleyeyim.' dedi.



BEDELSİZ GELİP 27 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun'u 1 Temmuz 2014 tarihinden Gaziantepspor'dan bonservis bedeli ödenmeden kadrosuna katmıştı.

Mili golcü siyah beyazlı ekipte geçirdiği 4 senenin ardından İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a 27 milyon Euro bedel karşılığında transfer oldu. Artık sadece resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

İşte Cenk Tosun'un Beşiktaş formasıyla gösterdiği performans;

Milli golcü 2015-2016 sezonunda siyah beyazlı ekiple çıktığı 43 maçta 17 gol atarken 6 asist yaptı.

Cenk Tosun, 2016-2017 sezonunda Bşeiktaş formasıyla çıktığı 47 maçta 24 gol atarken 4 asist yapmıştı.

Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 maçta 14 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.





Mehmet Şimşek'ten 'Cenk Tosun' açıklaması

Cenk Tosun'un Everton'a transferine yönelik haberlerle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cenk Tosun transferine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Şimşek, sosyal medya platformundaki paylaşımında "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli..." ifadelerini kullandı.

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