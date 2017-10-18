İşte Cenk Tosun'un açıklamaları;

"Takımın performansı üst düzeydi bugün. Herkes yüzde 100 konsantreydi. İlk dakikalarda bunu belli ettik. iyi başladık, golü bulabilirdik. İlk ataklarında gol yedik. Daha da asıldık, iyi oynadık. zaman geçmeden beraberliği bulduk. Devre arasında hoca gerekenler siyöeid. İlkinci devreye de iyi başladık. Maçın hakimi bizdik. 2-1'i bulduk. 90 dakikaya bakacak olursak hak ettiğimizi söyleyebilirim."

'HEP EKSTRA ÇALIŞIYORUM'

"Ben, bireysel olarak da çok çalışıyorum, takım arkadaşlarımla da. Takım idmanlarından sonra hep ekstra çalışmaya özen gösteriyorum. Bunu daha önceden söylemiştim, daha iyi olmayan yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Tek başıma değil, takım arkadaşlarım da beni öne çıkarıyor. Takım için iyi çalıştığımı düşünüyorum. Bunu 3 puanla süslediğimiz için mutluyum."

TRANSFER ESPRİLERİ İÇİN YORUMU

"Komik oluyor, okuyorum bazen. Ben kendi işime bakmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ta mutluyum şimdilik. Onları arka plana atıyorum."

'LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ'

"Daha grup aşamasındayız. 3 maçta 9 puan almak inanılmaz. Çok iyi! Biz gruptan lider çıkmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Sonra maç maç ilerlememiz gerekiyor. Bundan sonra 1 puan yetiyor gibi görünüyor çıkmak için ama biz lider çıkmak istiyoruz."