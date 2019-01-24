Cenk Tosun Crystal Palace yolunda
Everton’da fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun’un Londra ekibi Crystal Palace’ın yolunu tutabilir.
Son dönemde Everton’da yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun’un Londra ekiplerinden Crystal Palace’ye transfer olması gündemd
Mavilerin hocası Marco Silva bu transfere son derece sıcak bakıyor. Sebebi ise hücum hattında ısrarla istediği Batshuayi transferi için gereken bütçeyi Cenk Tosun’la karşılamayı düşünmesi.
Cenk’e en ciddi teklif ise Crystal Palace’tan geldi. Cenk Tosun da Londra’da oynamak için Palace’ye gitmeyi ciddi ciddi düşünüyor.
Cenk ligde son olarak Crystal Palace maçında gol atmıştı...
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