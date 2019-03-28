Cenk Tosun bombası! Başkan transferi bitiriyor...
Beşiktaş Yönetimi, Burak’ın yanına Cenk Tosun’u da motive etmek için tüm kozlarını oynayacak. İkilinin lig ve Avrupa’nın tozunu kaldıracağını düşünen yönetim İngiliz kulübüne teklif yapacak. Cenk’in de geri dönmeyi çok istediği öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi, Cenk Tosun'da kararlı... Yeni sezonda nokta atışı yapmak isteyen Başkan Fikret Orman'ın Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un Milli Takım'da çok iyi anlaşması nedeniyle eski yıldızı Cenk'i transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Golcü yıldızın kiralanması için tüm şartlar zorlanacak.
EVERTON KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Cenk Tosun'un Everton'da yedek kaldığı için ayrılmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifini beklediği öğrenildi. Everton'ın da gelecek sezon Cenk'i kadroda düşünmediği gelen bilgiler arasında.
VİDA İLE TAKAS EDİLEBİLİR
Bu arada Everton'ın Beşiktaş'ın yıldızı Vida'yla ilgilendiği öğrenildi. Bu nedenle Vida ile Cenk Tosun'un takas edilmesinin masaya yatırılacak seçenekler arasında olduğu da öne sürüldü.
BAŞKAN ORMAN BİTİRECEK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu transferi bitirmek için bizzat devreye girmesi bekleniyor. Başkan Orman'ın kongreden önce Cenk için gerekli adımları atacağına kesin gözüyle bakılıyor.
BU SEZON SADECE 2 GOL ATTI
Bu sezon Everton formasıyla 21 maça çıkan Cenk Tosun sadece 2 gol ve 3 asist yaptı. Yedek kalmaktan sıkılan Cenk'in Beşiktaş'a dönmek istediği öne sürüldü.
Everton, Cenk'in süre alamadığı son maçta sahasında Chelsea'yi 2-0 yenmişti...
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