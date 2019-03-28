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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
28.03.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Cenk Tosun bombası! Başkan transferi bitiriyor...

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Cenk Tosun bombası! Başkan transferi bitiriyor...

Beşiktaş Yönetimi, Burak’ın yanına Cenk Tosun’u da motive etmek için tüm kozlarını oynayacak. İkilinin lig ve Avrupa’nın tozunu kaldıracağını düşünen yönetim İngiliz kulübüne teklif yapacak. Cenk’in de geri dönmeyi çok istediği öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi, Cenk Tosun'da kararlı... Yeni sezonda nokta atışı yapmak isteyen Başkan Fikret Orman'ın Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un Milli Takım'da çok iyi anlaşması nedeniyle eski yıldızı Cenk'i transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Golcü yıldızın kiralanması için tüm şartlar zorlanacak.

EVERTON KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Cenk Tosun'un Everton'da yedek kaldığı için ayrılmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifini beklediği öğrenildi. Everton'ın da gelecek sezon Cenk'i kadroda düşünmediği gelen bilgiler arasında.

VİDA İLE TAKAS EDİLEBİLİR
Bu arada Everton'ın Beşiktaş'ın yıldızı Vida'yla ilgilendiği öğrenildi. Bu nedenle Vida ile Cenk Tosun'un takas edilmesinin masaya yatırılacak seçenekler arasında olduğu da öne sürüldü.

BAŞKAN ORMAN BİTİRECEK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu transferi bitirmek için bizzat devreye girmesi bekleniyor. Başkan Orman'ın kongreden önce Cenk için gerekli adımları atacağına kesin gözüyle bakılıyor.

BU SEZON SADECE 2 GOL ATTI
Bu sezon Everton formasıyla 21 maça çıkan Cenk Tosun sadece 2 gol ve 3 asist yaptı. Yedek kalmaktan sıkılan Cenk'in Beşiktaş'a dönmek istediği öne sürüldü.

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Everton, Cenk'in süre alamadığı son maçta sahasında Chelsea'yi 2-0 yenmişti...

Everton 2-0 Chelsea (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Cenk Tosun'un takımı Everton, sahasında Chelsea'yi 2-0'lık skorla yendi. Cenk mücadelede süre alamadı.
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