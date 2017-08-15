Cenk Tosun bıraktığı yerden devam ediyor

Geçen sezon takımının en golcü oyuncusu olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı ekibin 2017-2018'deki ilk iki resmi maçını da boş geçmedi.

Beşiktaş'ın oynadığı 5 hazırlık maçında kendini fazla gösteremeyen ve 2 gol atan Cenk, sezon başındaki resmi karşılaşmalarda ise farklı bir görüntü ortaya koydu. Hazırlık döneminde sadece Çin'de oynanan Schalke 04 karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran siyah-beyazlı futbolcu, Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle biten mücadelede takımının tek golünü kaydetti.

Cenk Tosun, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Antalyaspor ile oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadelede siyah-beyazlı futbolcu, penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Cenk, bu sezonun ilk iki maçında da gol sevinci yaşamayı başardı.



NEGREDO İLE REKABET İÇİNDE OLACAK

Cenk Tosun, sezon boyunca yeni transfer Alvaro Negredo ile forma için rekabet edecek. Beşiktaş'a geldiği 2014-2015 sezonundan itibaren farklı isimlerle bu yarışın içine giren siyah-beyazlı oyuncunun yeni takım arkadaşı, Negredo oldu. Siyah-beyazlı ekipteki ilk sezonunda Demba Ba'nın gerisinde kalan ve 5 gol atabilen Cenk, sonraki sezon Mario Gomez ile aynı rekabeti yaşadı ve 8 golde kaldı.



GEÇEN SEZON TAKIMIN EN GOLCÜ OYUNCUSUYDU

Cenk Tosun, Beşiktaş'ta şu an için en iyi sezonunu ise 2016-2017'de yaşadı. Geçen sezonun başında Vincent Aboubakar ile rekabete giren Cenk, devre arasından itibaren Demba Ba'nın da kiralık olarak forma giydiği siyah-beyazlı ekip adına Süper Lig'de 20 gol kaydetti.



VODAFONE PARK'IN GOLCÜSÜ

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını yaptığı Vodafone Park'ta da en golcü siyah-beyazlı oyuncu olarak dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'deki stadında resmi maçlarda şu ana dek 76 gol atarken Cenk Tosun, 18 kez fileleri havalandırarak bunların yüzde 23,6'sına imza attı.



2017-2018'DE YENİ HEDEFLER

Siyah-beyazlı ekibin oyuncusu, 2017-2018'de de yeni hedefler için mücadele verecek.

Geçen sezonki gibi ligde takımının en golcü oyuncusu olmayı hedefleyecek Cenk, Avrupa'da da Beşiktaş'ın golcüleri sıralamasında daha da yukarı çıkmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takımın formasıyla Avrupa kupalarında şu ana dek 7 gol atan Cenk, yeni sezonda bu gollerini artırarak üstlere çıkmaya uğraşacak. Beşiktaş'ta 14 golle Oktay Derelioğlu bu sıralamada önde bulunuyor. Cenk Tosun, 12 gollü Bobo, rakip fileleri 11 kez havalandıran Ricardo Quaresma ve 9 gollü Daniel Pancu'nun gerisinde yer alıyor.