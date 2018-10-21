Cenk Tosun attı, Everton kazandı
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un gol kaydettiği mücadelede Everton, sahasında 3 puanı aldı.
İngiltere Premier Lig'in 9. hafta maçında Everton, evinde Crystal Palace'ı konuk etti. Mücadele 2-0 Everton üstünlüğüyle son buldu. Everton'da 67. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Cenk Tosun, 89. dakikada şık bir gole imza attı. Everton'un milli kalecisi Jordan Pickford, 67. dakikada Luka Milivojevic'in penaltı vuruşunu kurtararak maçın kaderini terse döndürdü.
Everton bu galibiyetle 15 puana yükselirken, Palace 7 puanda kaldı. Liverpool temsilcisi ligde bir sonraki maçını Manchester United deplasmanına oynayacak. Cardiff City ise Liverpool deplasmanına gidecek.
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