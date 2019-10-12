Cenk Tosun: "Allah korudu beni"
Arnavutluk maçının kahramanı Cenk Tosun, gol sevinci esnasında yaşadığı talihsizliği arkadaşımız Süleyman Arat'a anlattı.
Süleyman Arat / Spor Arena
A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun, Arnavutluk maçının son dakikasında attığı gol sonrası yaşananları muhabirimiz Süleyman Arat'a anlattı.
Büyük tehlike atlatan ve beton zeminde ayağı kayan Tosun, yaptığı açıklamada, "Ağabey hiç sorma. Kramponlarım jilet gibi kaydı, Allah korudu beni. Polisi gördüm onu tutundum. Polis de 'Ne olduğunu anlayamadım' dedi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Everton Kulübü de dün gece gol atan futbolcularıyla ilgili bir paylaşım yaptı:
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