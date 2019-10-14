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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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IHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Cenk Şahin'e bir destek de Memleketi Zonguldak'tan...

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Cenk Şahin'e bir destek de Memleketi Zonguldak'tan...

Barış Pınarı Harekatına destek verdiği gerekçisiyle kadro dışı bırakılan futbolcu Cenk Şahin'e memleketinin takımı Zonguldak Kömürspor sahip çıktı.

Almanya 2. Lig ekibi S.t Pauli forması giyen Zonguldaklı yıldız futbolcu Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatına destek paylaşımında bulunması nedeniyle geçtiğimiz günlerde S.t Pauli kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Türkiye'de bir çok kulübün destek verdiği yıldız futbolcu Şahin'e 2. Lig'de mücadele eden memleketinin takımı Zonguldak Kömürspor da sahip çıktı.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Şahin'e kapılarının açık olduğunu söyleyerek, "Öncelikle yapılan bu Barış Pınarı Harekatımızı o bölgeye barış getirme konusunda Mehmetçiğin başlattığı bu harekatı destekliyoruz. Gerek şahsım adına gerekse kulübüm adına. Bu harekatın en az şekilde bitmesini bekliyoruz. Cenk Şahin bizim futbolcumuzdu. Yaptığı açıklamadan dolayı dışlanmış. Batıda her zaman Türk düşmanlığı devam ediyor. Biz futbolcumuzun arkasındayız. Zonguldak futbolcusudur bize de kazanımları oldu. Futbolcumuzu kadro dışı bıraksınlar bizim kapımız her zaman ona açık. Burası onun evidir. Yeter ki burayı istesin her zaman burası onun evidir. Onun gibi başka dışlanan futbolcularda var onlarında arkasındayız. Düşmana karşı bir olacağız diri olacağız. Onun için birlik beraberlik zamanı" diye konuştu.

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Cenk Şahine bir destek de Memleketi Zonguldaktan...

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