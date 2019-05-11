Cenk Renda: Şu anda oynayamazlar gibi gözüküyor
Fenerbahçe A Takım Menajeri Cenk Renda, TivibuSpor’a çok merak edilen Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in durumları hakkında açıklamalarda bulundu.
Cenk Renda'nın açıklamaları şu şekilde:
“Jan Vesely ve Nikola Kalinic idmanlara çıkacak. Hoca durumlarına bakacak. Şu anda oynayamazlar gibi gözüküyor. Tabii bilemeyiz, nasıl dönecekler, tedavileri nasıl geçti. Onları maç sabahına kadar bekleyeceğiz. Biz Fenerbahçeyiz. Çıkacağız eksik olmamıza rağmen Melih’in de dediği gibi iki kişilik oynayacağız. Finale çıkıp kupayı Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Anadolu Efes‘e de başarılar diliyoruz.”
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