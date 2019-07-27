Cenk Laleci: "Menemenspor olarak TFF 1. Lig'deki hedefimiz..."
Tarihinde ilk kez mücadele edeceği TFF 1’inci Lig’de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Menemenspor’da, sportif direktör Cenk Laleci takımın son durumunu değerlendirdi.
Kadrolarına önemli takviyeler yaptıklarını belirten Laleci, "Burada Şagadam ve Göztepe ile 2 hazırlık maçı oynadık. Şagadam’ı 2-1 yenip, Süper Lig ekibi Göztepe’ye 1-0 mağlup olduk. Bizim için sonuçlardan çok, ne yaptığımız önemli. Takımımızın sergilediği oyun ve antrenman performansından memnunuz. 1’inci Lig zor geçecek. Ancak Menemenspor olarak hedefi üst sıralar olarak belirledik. Bir santrfor alacağız. Çalışmalarımız ve araştırmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.
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