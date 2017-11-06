Cenk İşler kimdir?

25 Şubat 1974'te Almanya'da doğan Cenk İşler 1992 yılında Türkiye'de profesyonel futbolcu olmuştur
Türkiye'de futbol hayatına 1992-93 sezonunda Samsunspor'da başlayan Cenk İşler, bu kulüpte oynadığı 112 maçta 35 gol atmıştır. 1999'da 2.5 milyon dolar karşılığında Adanaspor'a transfer olmuştur ve kariyerindeki yükseliş devam etmiştir.
2009-2010 sezonunda Manisaspor'dan Kasımpaşa'a transfer olmuş, 2010-11 sezonu başındaysa Galip Asal'ın desteğiyle Kasımpaşa'dan Samsunspor'a transfer olmuştur. Aynı sezonun başındaysa Galip Asal'ın Türkiye ve Azerbaycan distribütörlüğünü üstlendiği İtalya merkezli spor giyim firması Errea ile sponsorluk anlaşması imzalamış ve Errea, Cenk'e bir yıllığına sponsor olmuştur. 2010-11 sezonu ara transfer döneminde Bucaspor'a transfer olarak Süper Lig'e dönmüştür.
İşler, Süper Lig'de attığı 137 golle faal oyuncular arasında en golcü futbolcu konumundadır. Bu başarısıyla da 100'ler kulübü'ne girebilen yegane futbolculardan biridir.
2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde daha önce formasini giydiği Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da 4 maçta forma giyen futbolcu 2012-13 sezonu öncesinde futbolu bıraktı.
Millî kariyeri
3 kez Türkiye A millî takımına çağrılan Cenk İşler, 1 kez millî takım formasını giymiştir.