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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 11:15,Son Güncelleme:/

Cenk Gönen'in yeni takımı Gaziantep FK oldu!

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Cenk Gönen'in yeni takımı Gaziantep FK oldu!

Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Cenk Gönen, Gaziantep FK ile anlaştı...

Son olarak İspanya'da Malaga takımının formasını giyen ve bonservisi elinde bulunan Cenk Gönen, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ile anlaştı.

Eski takımı Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Cenk Gönen, sürpriz bir kararla Gaziantep ekibine transfer oldu.

Cenk, İspanya macerasının ardından boştaydı...

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