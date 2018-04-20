Cenk Gönen'in takımı Malaga küme düştü!
Levante'ye son dakika golüyle mağlup olan Malaga'nın La Liga'nın bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Malaga'nın, deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilerek ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Levante, La Liga'nın 33. haftasında ligin son sırasındaki Malaga'yı konuk etti. Emmanuel Boateng, 90 3'te bulduğu golle ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.
Maç boyunca iyi mücadele eden ancak son saniyelerdeki golü önleyemeyen Malaga ise bu sonuçla ikinci lige düştü. Oynadığı 33 maçta 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Malaga, 24 karşılaşmadan da sahadan mağlup ayrıldı. Malaga'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen ise La Liga'da hiç kadroya alınmadı.
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