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Cenk Gönen’in İspanya kabusu bitiyor mu

Beşiktaş ve Galatasaray’da da forma giyen ve sezon başında La Liga’ya transfer olan kaleci Cenk Gönen için İspanya macerası hayal kırıklığından öteye geçemedi.

İHA
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29 yaşındaki file bekçisi, sezon başında transfer olduğu La Liga ekiplerinden Malaga’da hayal kırıklığına uğrarken, bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Bu sezon La Liga’da 3 mücadelede kadroya giren Gönen, uyluğundaki sakatlık sebebiyle de sarsıldı. İspanya Kral Kupası’nda sadece 2 maç kadroya giren deneyimli eldiven, bu sezon Malaga forması ile 5 kez kadroda bulundu. Cenk Gönen, bu sezon kadroya girdiği maçlarda ise süre alamadı.
Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten 200 bin Euro’ya İspanyol ekibi Malaga’ya transfer olan file bekçisinin, sezon sonunda Malaga ile yollarının ayrılmasının beklendiği iddia ediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Cedrick Carroso’yu gözden çıkardığı ve Muslera’nın yedeği olarak Cenk Gönen’i düşündüğü ileri sürülüyor.

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