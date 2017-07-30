Cenk Gönen: Hayallerim gerçek oldu

Galatasaray'dan sürpriz bir şekinde İspanya La Liga ekiplerinden Malaga'ya transfer olan kaleci Cenk Gönen, İspanya'daki günlerini anlattı. Adaptasyon sürecinde olduğunu dile getiren başarılı file bekçisi, "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

Cenk Gönen NTV Spor'a şu açıklamaları yaptı:

"Süreç birkaç aydır var. Sevgili menajerim Ahmet Bulut'un Malaga'nın benimle ilgilendiği ile ilgili bir konuşmamız geçti. Böyle bir şeyi biliyorum. Bu da beni heyecanlandırdı. Ben 2004'te profesyonel hayata atıldım Göztepe'de. Buradan beri hayalim önce A milli takımda oynamak, sonra yurtdışında oynayıp ülkemi Avrupa'nın en büyük 5 kliginde temsil etmekti. Bu da beni mutlu etti açıkçası. Hedeflerimde bu da vardı. Sağolsun başkanımız Dursun Özbek, Ahmet abi, menajerim hepsinin emeği var. Hayallerim gerçek oldu açıkçası."

EVİM, ARABAM YOK

Çok ani gelişti, Galatasaray kampında İstanbul'a geldim 2 günde resmi evrak işlerini başlatmak zorunda kaldım. Daha adaptasyon sürecindeyim. Umarım en kısa sürede adapte olurum. İspanyolca konuşabiliyorum, çoğu futbolcu ingilizce bilmiyorum o yüzden daha iyi İspanyolca'da ilelemem. Sizinle röportaj yapıp ev bakmaya gideceğim. Arabam bile yok şu an. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ben den sonra gelecek olan Türk kalecilerin önünü açmak istiyorum. bu gücün ve yeteneğin bende olduğunu düşünüyorum.

REKABETE HAZIRIM

Benimle birlikte 3 tane daha kaleci var. Roberto Andres ve Samuel. Daha yeni yeni ezberlediğim isimler. Sol beke pas attım, sol bek bana döndü, ismini unutmuştum. Kolay bir süreç değil. Çok güzel bir duygu. En kısa sürede uyum sağlayacağımı düşünüyorum.

Türkiye'de dünya çapında birçok kaleci ile oynadım. Rüştü Reçber, Fenando Muslera, Tolga Zengin, Hakan Arıkan... Hepsinden birçok şey öğrendim. Onlardan öğrendiğim şeyleri burada göstererek başarılı olmak istiyorum. Şu anda daha yeni geldim. Teknik direktörümüzün Olympiakos'tan birlikte çalıştığı Roberto var. Ben 3 senelik sözleşme imzaladım, rekabete hazırım.

Emre ile ve Arda ile konuşuyorum. Her zaman görüştüğüm insanlar bunlar, hem milli takımdan hem Galatasaray'dan arkadaşlarım. Bana her zaman yardım edeceklerini söylüyorlar. Benim de edeceklerinden şüphem yok. Bir ihtiyacım olduğunda bir telefon açıp yardımlarını alıyorum.