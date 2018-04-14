Cenk gol kurtardı! Everton 1 puana duacı...
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta maçında Everton Swansea City ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta maçında Everton Swansea City ile 1-1 berabere kaldı. Everton Kyle Naughton'un kendi kalesine attığı goller 1-0 öne geçti. Jordan Ayew, 71. dakikada eşitliği sağladı. Swansea 33 puanla ,Everton ise 42 puanla haftayı kapadı. Cenk Tosun 22 ve 71. dakikalarda iki kez topu çizgiden çıkarak takımına müthiş bir savunma katkısı verdi. Cenk ayrıca maçta 90 dakika sahada kaldı.
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