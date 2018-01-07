Cenk, Everton'a transfer olunca...

Everton'ın Cenk transferiyle birlikte twitter ve facebook'taki takipçi sayılarının hızla arttığı görülüyor.

3 Ocak çarşamba günü Everton'ın twitter'da 1 milyon 424 bin 920 takipçisi vardı.

Cenk transferiyle birlikte takipçi sayısı hızla yükseldi.

Dün, Everton'ın twitter'daki takipçi sayısı 1 milyon 435 bin 264'e yükseldi.

Everton'ın resmi twitter hesabı bugün itibarıyla 1 milyon 456 bin 980'i geçti. İki tarih arasında yaklaşık 32 bin yeni kullanıcı eklendiği görülüyor.

FACEBOOK'TA DA TIRMANIŞTA

Benzer bir durum Everton'ın facebook hesabı için de geçerli. Facebook'ta 6 Ocak cumartesi günü ciddi bir tırmanış olduğu görülüyor. Everton'ın hem facebook hem twitter'dan Cenk Tosun paylaşımları binlerce beğeni aldı, Türklerden yorum yağdı.

Cenk Tosun'dan mesaj

Everton Kulübü, bugün Twitter hesabından Cenk Tosun'un Everton taraftarlarına yolladığı mesajın videosunu paylaştı. Cenk, Everton Kulübü aracılığı ile taraftarlara seslendi.

Everton, taraftarı da Beşiktaş taraftarının ilgisinin farkında. Pek çok Beşiktaş taraftarı Premier Lig'de artık Everton'ı destekleyecekleri yönünde mesajlar paylaşıyor.

Cenk Tosun, Türkiye'ye veda etti

İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun eşiyle beraber Londra'ya gitti.

Geçtiğimiz günlerde Everton takımıyla 4,5 yıllık anlaşma imzalayan Cenk Tosun bugün 6 parça valizle Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Fazla bagaj parası ödeyen Tosun, havalimanında hayranlarının ve Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Cenk Tosun ve eşini Londra'ya bir arkadaşı uğurlarken, Beşiktaşlı idareci ve yöneticilerin olmaması ise dikkat çekti. Cenk Tosun daha sonra basın mensuplarına el salladı.