Cenk Ergün: Transferler devam edecek

Takım sıkı çalıştı. Artık ligin başlamasına az bir süre kaldı ve İstanbul'a dönüp Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Badou ve Fernando takıma çabuk alışacakları sinyalini verdiler. Transferde isim vermek çok faydalı olmuyor ama transfere devam etmeyi düşünüyoruz. Transfer 6 Eylül'e kadar devam edecek ve aramızdan ayrılacak olan arkadaşlarımız da olabilir, olacak.

Galatasaray'da Sinan Gümüş ayrılıyor mu?

Cenk Ergün, Sinan Gümüş'ün durumuyla alakalı olarak, "Aramızdaki sohbette de söylediğim yönetimizin vermiş olduğu kararlar ve alacağı tedbirler doğrultusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sinan Gümüş bu hafta içerisinde açıklığa kavuşur. Sinan da sevdiğimiz bir arkadaşız. Gitme talebi oldu. Kampın bitmesini bekledik. Teknik heyetten yine bir değerlendirme alacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın Feghouli transferinde son durum

Cenk Ergün, Feghouli'de son kaç sorusuna ise, "Feghouli'de artık bir şey demek istemiyorum. Çünkü baskı ve beklenti oluşuyor. Niyetimiz ve çalışmalarımızın gittiği ortada. Dolayısıyla Feghouli'de işin bitmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." cevabını verdi.

"DENAYER KONUSUNDA MANCHESTER CITY..."

"Denayer ile ilgili resmi olarak Manchester City ile görüştük. İngiliz ekibinin düşünceleri var. Bizim düşüncelerimiz ile onların düşünceleri farklı. Denayer'in nasıl bir Galatasaray sevgisi olduğunu herkes biliyor. Geçtiğimiz sezon da gelmeyi çok istedi. Biz de onu istiyoruz. Önümüzde 3 haftalık bir süreç var."

"İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK AMA..."

"İstediğimiz sonuçları alamadık ama bugün de gördüğünüz gibi oyuncu değişikliklerinden dolayı her oyuncuya şans vermek istiyoruz. Genç arkadaşlarımız var. Yeni gelen arkadaşlarımız gayet iyi oynadı. Gomis kaçırsa da pozisyona girmeye başladı. Şu an deneme sürecindeyiz. Şakası olmayan dönem ligin 1. haftasından itibaren başlayacak.