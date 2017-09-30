Cenk Ergün: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

Ergün, karşılaşmada çok gol kaçırdıklarını belirterek, "Kaçırdığımız gollerden sonra biraz da sıkıntılı bir penaltı kararıyla maç zora girdi. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Şampiyonluk yolunda bu tip maçların bizi daha ileri iteceğini düşünüyoruz. 2-2'den sonraki kenetlenme ve son anda gelen golle 3-2 kazanmak bir hava getirdi. Ancak bu her zaman olmaz. Maçı koparma şansını elde ettiğimiz zaman bunu değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Kardemir Karabükspor lehine verilen penaltıyla ilgili olarak ise Ergün, "Penaltı pozisyonuyla ilgili tartışılacak bir şey yok, penaltı değil. Son dönemde hakemlerin üzerinde çok baskı oluştu. Futbol bir hatalar oyunu. İşi oraya bağlamamak lazım. Daha az hata yapıp, gol atabilseydik bunu konuşmuyor olacaktık. Hakemlerin üzerinde son haftalarda artan bir baskı var. Onları da zor bir duruma sokuyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray formasıyla bir maçta ilk kez 11'de görev yapan Sofiane Feghouli'nin iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ergün, "Geçen sezon az oynaması ve yaz kampında geçirdiği sakatlık Feghouli için sıkıntı oldu. Kendisine gelen şansı iyi değerlendirdi. Attığı gol ve takım arkadaşlarına yaptığı servislerle ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Sakatlıkları bulunan oyuncuları Tolga Ciğerci'nin A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildiğini hatırlatan Ergün, şunları kaydetti:

"Tolga sakatlığına rağmen milli takıma çağrıldı. Gerekli temaslarda bulunduk. Tolga sakatlığı nedeniyle oynayamadı. TFF yetkilileri milli takıma çağırdı. Kulüpler olarak milli takım davetlerine icabet etmekle yükümlüyüz ama oyuncunun durumu ortada. Milli takım sağlık heyeti de durumunu görecektir."

Sarı-kırmızılı taraftarların verdiği desteğiyle ilgili olarak ise Ergün, "Bu sezon aslan payını taraftarımıza vermemiz lazım. Bugün soğuk bir havaya rağmen hem tribünleri doldurdular hem de çok büyük destek verdiler. Onların itici gücüyle takımın iştahı artıyor" dedi.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Brezilyalı futbolcuları Maicon'dan övgüyle söz eden Cenk Ergün, "Maicon tecrübesi, kalitesi ve fiziksel özellikleriyle kendisinden gol beklediğimiz bir oyuncu. Maicon lider karakterli, düzgün bir profesyonel. Çok çalışkan ve işini iyi yapan biri. Böyle yağmurlu bir havada güzel goller atması onu çok mutlu etti. Ancak gördüğü sarı kartların sayısı arttı. Bu bizi endişelendiyor" diye konuştu.

Cenk Ergün ayrıca, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada Çaykur Rizespor ile hazırlık karşılaşması yapmayı planladıklarını söyledi.