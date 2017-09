Cenk Ergün: Hocanın tercihi zor olacak

İşte Ergün'ün sözleri:

Bu sene ligde ilk kez geri düştük güzel atmosfer vardı dirençli oynadılar oyuncu değişikliğiyle de mücadelemizi ortaya koyunca maç döndü. Taraftarımıza da çok teşekkürler çok keyifliyiz mutluyuz Karabük maçına moralli hazırlanacağız.

Feghouli çok etkili oldu. Attığı gol de çok güzeldi önümüzdeki haftalarda daha da hazır olduğunu gösterdi. Hocanın tercihi zor olacak ama tek zorluğumuz bu olsun. Baya da gol kaçırdık.

Tudor, devre arasında karakter sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi.İkinci yarı 3'lüye dönmeyi düşündü. Bu da sonuç verdi.

Her an 2 maç kaybedince her şey değişebilir ayaklarımız yere basmalı. Önümüzde önemli maçlar var milli ara girecek.

Genel olarak hakemi başarılı buldum birkaç lehimize kararları atladı. Fırat hocayla bazı şanssız maçlarımız vardı. Bu maçla da bunu kırdık.