Cenk Ergün Bursaspor'la anlaştı
Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişiyle görevi son bulan sportif direktör Cenk Ergün, Bursaspor'da Ali Ay'in seçilmesiyle göreve gelecek...
Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Süper Lig'de yeni kulübüyle anlaştı. Ergün göreve başlamak için seçim sonuçlarını bekliyor.
Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar görev aldıktan sonra Dursun Özbek yönetiminde futbolun başına geçirilen Cenk Ergün, Mustafa Cengiz'in göreve gelmesiyle birlikte bavulları topladı. Mart ayında görevinden ayrılan eski yönetici, yeni kulüp bulmakta zorlanmadı.
Mayıs ayında yapılacak Bursaspor’daki başkanlık seçimi öncesi Ali Ay'dan sürpriz bir hamle geldi. Ay, sportif direktör olarak Cenk Ergün ile anlaştı. Daha önce adaylığını açıklayan Ahmet Özdemir ise sportif direktör olarak Önder Özen’le el sıkışmıştı.
AKHİSAR'DAN SONER İLE ANLAŞTILAR
Bursaspor, Akhisarspor'dan Soner Aydoğdu ile de anlaştı. 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunun Akhisarspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
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