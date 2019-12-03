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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Cenk Ergün'den flaş Arda Turan açıklaması
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Futbol
03.12.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Cenk Ergün'den flaş Arda Turan açıklaması

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Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün sarı kırmızılıların transfer gündeminde olan Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray’da Futbol Direktörü olarak görev alan Cenk Ergün, Radyospor’a açıklamalarda bulundu. 1-1 biten Trabzonspor maçı üzerine konuşan Ergün, “Galatasaray toparlayacaktır. Buna en başından beri inanıyorum. Takımların inişleri ve çıkışları olur. Galatasaray'da da futbolcuların beklentilerin altında kaldığı, maçlarda kolay gole ulaşamadığı bir dönem. Trabzon maçını kontrol altında tutabilmek önemliydi. Galatasaraylı oyuncular ısrarla topa hakim olup gol fırsatı aradı. Galatasaray, ben bu işi burada bırakmam mesajını verdi. Ligde artık puanlar çok kolay kaybediliyor. Galatasaray, yarışın içinde durduğu sürece yarışın en büyük adaylarından biri olacaktır. Trabzonspor için de bu öyle” dedi.

Galatasaraydan Sörloth paylaşımı
Galatasaray'dan Sörloth paylaşımı

‘ŞİMDİ GERİ DÖNÜŞ VAKTİ’

Falcao’nun milli takım mesaisi sonrası transferi sebebiyle Galatasaray ile yaz kampına çıkamadığını hatırlatan Ergün, “Geçen sezon Falcao'nun full bir Monaco dönemi var. Yaz döneminde milli takım mesaisi harcadı. Sezon başı kampına katılmadı. Takımında da riske edilmedi. Sakatlık transferi bozabilirdi. Falcao, sıkıntılı bir dönemden geçerek oynadı. Üst üste maçlar oynadı ve sakatlığı ortaya çıktı. Şimdi geri dönüş vakti. Herkes şimdi, sakatlık nüksetmesin diyor. Fatih Terim sakatlık konusunda ince hesaplar yapıyor. Böyle bir teknik ekip ve sağlık ekibi var. Falcao, oynayacak aşamaya gelmese oynatılmaz. Galatasaray, oynayabilecek durumda oynatır.” şeklinde konuştu.

“OCAK’TA GALATASARAY’A TRANSFER OLACAK GİBİ GELİYOR”

Galatasaray’ın eski futbol direktörü son olarak Belhanda ve Arda Turan hakkında da yorum yaptı: “Belhanda konusunda da menajeriyle konuşmadım. Hassas konular. Devre arası transferinde operasyonlar yapması lazım. Ben de takipteyim. Onyekuru tarzı bir oyuncu kadroya katılabilir. Arda Turan konusunda da kimseyle bir konuşmam olmadı. Yanlış anlaşılmasın. Ama gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor.”

Cenk Ergünden flaş Arda Turan açıklaması

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