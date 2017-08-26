Cenk Ergün: Arda Turan defteri kapanmadı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Sivasspor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Ergün Arda Turan defterinin kapanmadığını ve transfer konusunda beklentilerinin sürdüğünü dile getirdi.

SELÇUK İNAN'I KORUDU

Cenk Ergün, Önümüzdeki 1 hafta içerisinde gidecek oyuncularla ilgili çalışmalarımız tamamlanacak. Durum netleşir. Güçlendirmeyi düşündüğümüz pozisyon için transfer yapma düşüncemiz var. Selçuk İnan kaptanımız. Birçok şampiyonluğumuzda Aslan payı var. Kendisi Galatasaray'a ömrünü adadı. Galatasaray taraftarını mutlu eden takımca iyi performans gösterilmesi. Eksiklerimiz de var. Milli maç arası var. Umarım oradan hasara almadan, sakatlanmadan döner arkadaşlarımız..." diye konuştu.

Arda konusunda defter kapandı mı sorusuna yanıt veren Ergün, "Tamamen kapanan bir şey yok. Arda'nın da bana bir sözlü var. Birgün Galatasaray formaso giyecek. Biz bu sözün en kısa zamanda gerçekleşmesini istiyoruz. Barcelona'nın futbolcusu. Bir beklenti var. Umarım önümüzdeki zamanda bu beklentiler gerçekleşir. Daha 15 gün var" ifadelerini kullandı.