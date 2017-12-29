Cenk bu paraya gider

AYKUT KOCAMAN’IN KENDİNE GÖRE DOĞRULARI OLABİLİR AMA...

İKİ AY SONRA BÜKMEK İŞE YARAMAYABİLİR!

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, “İki ay sonra bu ligdeki tüm rakipleri bükebilen bir takım olacağız” sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

AYKUT Kocaman bu sözleri söylerken kendisine göre birtakım doğruları olabilir ama iki aya kadar oynadığı takımları bükemezler. Saha sonuçlarına göre, o iki aydan sonra büktükleri de belki çok fazla bir şey ifade etmez...

Fenerbahçe’nin, fikstüre göre son derece zor maçlarla dolu bu iki ayı çok fazla kayıp vermeden geçmesi lazım ki, ondan sonra bükecekleri bir anlam ifade etsin!..

FUTBOL DEĞİL AMA HEYECAN OLARAK ÜST DÜZEY BİR LİG

2- Genel anlamda ligin ilk yarısını nasıl buldunuz? ‘Tarihin en iyi ligi’ görüşüne katılıyor musunuz?

FUTBOL açısından tarihin en iyi ligi değil ama gol ve heyecan bakımından en iyilerden biri. Futbolseverler maçlara, güzel futbol, gol ve taraftarı olduğu takımın kazanması umuduyla gider. Ligin ilk yarısında bunların aşağı yukarı yüzde 80’i gerçekleşti.

Süper Lig’deki yabancı sayısının artmasının da bu olumlu tabloda payı var. Bunu kabul etmek lazım. Ancak şunu özellikle belirtmeliyim; ligimizde öyle olağanüstü kalitede yabancı futbolcu çok fazla yok.

Bu tablonun ortaya çıkmasındaki ana neden; birkaç takımın haricindeki diğer bütün takımlar arasındaki güç farkının yüzde 3, 5, 10 olması. Güçlerin birbirine yakın olması doğal olarak çekişmeyi ve heyecanı artırıyor.

3- Cenk Tosun’un 25 milyon sterline satıldığı ve yerine Demba Ba’nın alınacağı söyleniyor. Böyle bir hamle doğru olur mu?

EĞER Beşiktaş bu transferden o bahsedilen rakamları alacaksa, Cenk Tosun’un satılması doğru bir karar olur. Neticede kulüpler mali yapılarını gözetmek durumundadır. Cenk’in böyle ciddi bir paraya satılması Beşiktaş’a maddi olarak avantaj sağlayabilir. Ayrıca, Cenk Tosun’un satılması durumunda Beşiktaş’ın elinde Negredo gibi önemli bir alternatifi bulunuyor. Geçmiş senelerdeki Demba Ba ve Aboubakar örneklerinde olduğu gibi, bu oyuncunun yanına yapılacak bir takviye ile forvet sorunu pekâlâ çözülebilir.

Bu arada Demba Ba ile ilgili bazı soru işaretleri var. Bu oyuncu son bir senede sadece iki maç oynadı. İkisi de Beşiktaş’taydı. Böylesine üst düzey bir futbolcu bu kadar uzun süreler oynamıyorsa büyük ihtimalle fiziksel bir sorunu vardır.

4 TAKIM BEKLENTİLERİN ÇOK GERİSİNDE KALDI

4- Olumlu ve olumsuz anlamda ilk yarıda sizi şaşırtan takımlar hangileri ?

GÖZTEPE, Başakşehir ve Kayserispor, çıkış yapan takımların başında geliyor. Özellikle de Göztepe ve Kayserispor’un başarı grafikleri beklenenden çok daha iyi.

Buna karşın ligimizin köklü takımlarından Gençlerbirliği, Süper Lig’e çıktığı günden beri ilk kez böyle bir düşüş gösteren Osmanlıspor, Antalyaspor ve Konyaspor takımları geçen sezonun çok gerisindeler.

ŞAMPİYON OLAMASA DA BAŞARILI SAYARIM

5- Göksel Gümüşdağ’ın, “Şampiyon olamazsak kendimizi başarısız sayarım” söylemi biraz fazla iddialı bir çıkış mı?

BİR kulüp başkanı kendi takımı için bu ifadeyi kullanıyorsa, futbolcularına ve hocasına duyduğu güvendendir. Bu sözleri söylemesini doğal karşılıyorum.

Göksel beyin şampiyonluk iddiası gerçekleşir mi onu bilemiyoruz, ama ben başarı kıstasına katılmıyorum. Başakşehir şampiyon olamayıp ikinci olsa da başarısız saymam. Çünkü Başakşehir bir futbol takımında bulunması gereken özelliklerin çoğuna sahip.

AĞANIN ELİ TUTULMAZ!

6- Liverpool, stoper Van Dijk için 85 milyon Euro ödedi. Futbol nereye gidiyor?

DÜNYADA 85 milyon Euro edecek bir savunmacı yoktur. Ama futbolda rakamlar öyle abuk sabuk yerlere gitti ki, söyleyecek bir şey yok. Bizim meşhur bir atasözümüzü İngilizler ve Fransızlar yerine getiriyor; “Ağanın eli tutulmaz.” Ne diyelim, Allah beterinden saklasın!

FATİH HOCA HEPSİ İÇİN BİR FIRSAT

7- Terim, Sinan, Yasin, Selçuk ve Eren’i kazanacağını söyledi. Bu isimlerden nasıl bir performans bekliyorsunuz?

GALATASARAY ilk yarıda bu saydığınız isimlerden hiçbir şekilde yararlanamadı. Bu oyuncular Fatih hocanın gelişiyle ara transfer muamelesi görebilirler.

Hepsinin kim olduğunu, neler yapabileceğini Fatih hoca çok iyi biliyor. Onlar için de Fatih hocanın gelişi çok önemli bir fırsat. İkinci yarıdaki forma rekabetinde bu oyuncular da olacak. Oynarlar, oynayamazlar, ya da sonradan girerler onu bilemem ama Galatasaray’daki forma yarışının içinde Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Selçuk İnan da mutlaka olacaktır.

TRANSFERDEKİ BAŞARIMIZ YÜKSEK

8- Geçmiş senelerle kıyasladığımızda, kulüplerimizin bu sezon yaptığı transferlerin başarı oranı yüksek mi?

BU sene daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. En azından 3 büyük kulüp açısından durumun böyle olduğu bir gerçek...

Galatasaray’a bakarsak; Maicon ve Mariano son derece başarılı. Feghouli, Ndiaye ve Gomis’i de bu isimlere ekleyebiliriz. Galatasaray’ın diğer yeni transferleri ise bekleneni veremedi.

Beşiktaş’a gelince... Her ne kadar fazla görev alamasa da Negredo, oynadığı maçlarda takıma yaptığı katkıyla doğru bir transfer olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe’de ise, öyle veya böyle Valbuena gayet başarılı bir transferdir. Bunun aksini kimse söyleyemez.

Soldado ve Janssen de beklentileri karşılayan oyuncular arasındaydı. Buna karşın Luis Neto, Isla ve Dirar’ın beklenen performansı gösterdiğini söylemek mümkün değil.

DIŞARIDAN SÖYLEMEKLE OLMAZ

9- Dört büyük kulübün transfer ihtiyaçlarını değerlendirebilir misiniz? Kim, hangi mevkilere takviye yapmalı?

ESASINDA bu soruları sormak hem lazımdır hem de kolaydır. Ama dışarıdan yaptığımız gözlemlerle bir takımın hangi mevkilere transfer ihtiyacı olduğunu söylemek çok sağlıklı olmaz, doğru da olmaz. Dört büyüklerin hangi mevkilere ihtiyaçları olduğunu en iyi, takımların teknik direktörleri bilir.

VOLKAN VE CANER HAYAL KIRIKLIĞI

10- Süper Lig’de ilk yarının en çok hayal kırıklığı yaratan ve sürpriz çıkış yapan futbolcular hangileri?

FENERBAHÇE kalecisi Volkan Demirel, ilk haftalarda gösterdiği performansla herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaşlı Caner, aldığı ceza yüzünden 6 maç yoktu. Bunun dışında oynadığı maçların çoğunda beklediğimizin çok altındaydı. İlk yarının başarılı arasında Beşiktaş’tan Cenk, Quaresma, Galatasaray’dan Gomis ve her şeye rağmen Fenerbahçeli Valbuena’yı sayabiliriz.