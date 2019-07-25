Cenk Ahmet Alkılıç, BB Erzurumspor'da! | Transfer haberleri...
BB Erzurumspor son olarak Alanyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç’ı kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor orta saha bölgesini 31 yaşındaki Cenk Ahmet Alkılıç ile güçlendirdi.
Mavi - Beyazlı ekibin geçen hafta anlaşmaya vardığı defans bölgesinin sağında da oynayabilen Alkılıç, bugün Erzurum ekibinin Düzce kampına katıldı.
Alkılıç, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasını 18 kez giyerken takımı adına 3 de gol pası verdi.
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