Cengiz'in hukuk zaferi!
Galatasaray’da 23 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurulu’nda kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile yönetiminin idari bakımdan ibra edilmemesi sonrası ortaya çıkan tartışmalı durumda dün çok önemli gelişmeler yaşandı.
Genel kurul üyeleri tarafından mali açıdan ibra edilmelerine karşın idari yönden aklanmadıkları için bir ay içinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alması gereken Cengiz yönetimindeki bazı isimlerin mahkemelere yaptığı yürütmeyi durdurma kararı başvurusu olumlu sonuçlandı.
Mahkemelerde 10 ayrı dava açıldı
Mali Genel Kurul’daki idari ibrasızlığa karşı hukuk mücadelesi başlatan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve genel sekreter İlber Aydemir’in de aralarında bulunduğu 10 yönetim kurulu ayrı ayrı dava açarak yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştu. İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi Albayrak’ın, 9. Asliye Hukuk Mahkemesi de Günay’ın itirazlarını kabul etti ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylelikle Mustafa Cengiz yönetimi, idari ibrasızlığa karşı başlattığı hukuk mücadelesinde ilk hedefine ulaşmış oldu.
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