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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
06.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cengiz'in hukuk zaferi!

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Cengiz'in hukuk zaferi!

Galatasaray’da 23 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurulu’nda kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile yönetiminin idari bakımdan ibra edilmemesi sonrası ortaya çıkan tartışmalı durumda dün çok önemli gelişmeler yaşandı.

Genel kurul üyeleri tarafından mali açıdan ibra edilmelerine karşın idari yönden aklanmadıkları için bir ay içinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alması gereken Cengiz yönetimindeki bazı isimlerin mahkemelere yaptığı yürütmeyi durdurma kararı başvurusu olumlu sonuçlandı.

Mahkemelerde 10 ayrı dava açıldı

Mali Genel Kurul’daki idari ibrasızlığa karşı hukuk mücadelesi başlatan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve genel sekreter İlber Aydemir’in de aralarında bulunduğu 10 yönetim kurulu ayrı ayrı dava açarak yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştu. İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi Albayrak’ın, 9. Asliye Hukuk Mahkemesi de Günay’ın itirazlarını kabul etti ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylelikle Mustafa Cengiz yönetimi, idari ibrasızlığa karşı başlattığı hukuk mücadelesinde ilk hedefine ulaşmış oldu.

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