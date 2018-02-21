Cengiz'in golü Roma'ya yetmedi
Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu. İtalyan ekibinin tek sayısı 41. dakikada Cengiz'den geldi.
Son üç lig maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydiği mücadelede Roma, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında Edin Dzeko'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
52. dakikada Facundo Ferreyra ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 71. dakikada Brezilyalı futbolcusu Fred’in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Cengiz Ünder, maçın 71. dakikasında yerini Brezilyalı Gerson’a bıraktı.
İSPANYA'DA SESSİZ GECE
Gecenin diğer mücadelesinde ise İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla golsüz berabere kaldı.
Manchester United'da forma giyen ve karşılaşmaya yedek başlayan Fransız futbolcu Paul Pogba, 17. dakikada sakatlanan Ander Herrera'nın yerine oyuna girdi.
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