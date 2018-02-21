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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Cengiz'in golü Roma'ya yetmedi
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21.02.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

Cengiz'in golü Roma'ya yetmedi

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Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu. İtalyan ekibinin tek sayısı 41. dakikada Cengiz'den geldi.

Son üç lig maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydiği mücadelede Roma, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Edin Dzeko'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

52. dakikada Facundo Ferreyra ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 71. dakikada Brezilyalı futbolcusu Fred’in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Cengiz Ünder, maçın 71. dakikasında yerini Brezilyalı Gerson’a bıraktı.

İSPANYA'DA SESSİZ GECE
Gecenin diğer mücadelesinde ise İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla golsüz berabere kaldı.

Manchester United'da forma giyen ve karşılaşmaya yedek başlayan Fransız futbolcu Paul Pogba, 17. dakikada sakatlanan Ander Herrera'nın yerine oyuna girdi.

 

 

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